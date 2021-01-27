Оцените полет: в Москве показали прототип российского летающего такси

В Москве представили прототип первого летающего такси. Созданный в России электрический беспилотник способен подняться на высоту около 150 метров и может разогнаться до 200 километров в час.

Максимальная грузоподъемность аппарата – 300 килограммов, а на одной зарядке он может пролететь до 100 километров. В первую очередь создатели российских дронов-такси уделили внимание безопасности пассажиров – в аппарате есть защитная капсула для людей, баллистический парашют, а также закрытые электродвигатели.

Разработчики надеются, что их продукт будет намного выгоднее и экологичнее обычных автомобильных такси, ведь бензин дрону не нужен, передвижение по воздуху гораздо быстрее и, следовательно, поездка будет стоить дешевле.