Путин: международное сообщество должно помочь Нагорному Карабаху

Международное сообщество должно оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху, заявил президент России Владимир Путин в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн.

"Перед международным сообществом и, несомненно, перед странами, участвовавшими в разрешении конфликта, стоит задача оказания помощи пострадавшим районам, в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой и восстановлением памятников истории, религии и культуры", - сказал Путин.

По его словам, Россией были предприняты активные посреднические усилия, чтобы остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха.

"Мы стремились следовать договоренностям, достигнутым в минской группе ОБСЕ, в частности между ее сопредседателями - Россией, США и Францией", - отметил российский президент, добавив, что это "хороший пример сотрудничества".

В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.