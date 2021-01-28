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Президент рассказал о борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии

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Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (146)
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На борьбу с коронавирусной инфекцией из бюджета страны было направлено 260 миллионов рублей, сказал президент Абхазии Аслан Бжания в интервью Абхазскому телевидению.

Говоря о том, какая в республике идет борьба с коронавирусной инфекцией, президент Абхазии Аслан Бжания рассказал, что создано 530 койко-мест. Только из бюджета страны на сегодняшний день на борьбу с пандемией направлено 265 миллионов рублей.

"Несмотря на то, что мы не набрали почти миллиард рублей из того, что мы должны были направить в собственную доходную часть бюджета, мы изыскали средства на борьбу с этим заболеванием", - подчеркнул глава государства.

Бжания отметил, что из 350 миллионов президентского фонда, 80% были направлены на противодействие пандемии. Руководство будет и дальше контролировать ситуацию и с проблемой удастся справиться, подчеркнул президент.

Также он отметил, что более пятидесяти тысяч человек прошли бесплатное обследование в медучреждениях страны. В Гудауте было построено специальное помещение, которое обошлось в десять миллионов рублей, на средства бизнесменов, абхазской диаспоры был приобретен аппарат компьютерной томографии, заметил Аслан Бжания.

"Приобретено огромное количество аппаратов ИВЛ, концентратов, развернут российский военный госпиталь. В районных больницах созданы отделы по противодействию болезни. Нам помогают врачи, которые находятся в Москве, в других городах, они консультируют", - сказал он.

Помощь в борьбе с болезнью оказывают российские специалисты, которые вахтовым методом работают в Абхазии, напомнил Бжания. Он также отметил, что по договоренности с Российской Федерацией будет запущен процесс вакцинации населения республики.    

Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (146)

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