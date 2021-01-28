Как российские миротворцы обеспечивают безопасность в Лачинском коридоре

Круглосуточный мониторинг обстановки российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах в Карабахе.

Российский миротворческий контингент обеспечивает безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору в Карабахе, помогает восстановить водоснабжение и теплоснабжение соцобъектов и жилых домов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.

Патрулями российских миротворцев обеспечивается сопровождение автотранспорта с продуктами питания и предметами первой необходимости в удаленные населенные пункты.

Главы России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.