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Как российские миротворцы обеспечивают безопасность в Лачинском коридоре

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© Видео YouTube/ Минобороны России
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210128/1031721161/Kak-rossiyskie-mirotvortsy-obespechivayut-bezopasnost-v-Lachinskom-koridore.html

Круглосуточный мониторинг обстановки российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах в Карабахе.

Российский миротворческий контингент обеспечивает безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору в Карабахе, помогает восстановить водоснабжение и теплоснабжение соцобъектов и жилых домов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.

Патрулями российских миротворцев обеспечивается сопровождение автотранспорта с продуктами питания и предметами первой необходимости в удаленные населенные пункты.

Главы России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.


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