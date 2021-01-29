Памяти Василия Ланового

Василия Ланового не стало на 88-м году жизни. Причина смерти – коронавирус. Артист покорил зрителей с первых же ролей, их было немало за 60 лет его карьеры. Вспомним самые яркие из них.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1953 году он поступил на факультет журналистики МГУ, позже – в Театральное училище имени Бориса Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина), которое окончил в 1957 году.

За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин "Алые паруса", "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Анна и Командор", "Дни Турбиных". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие.

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