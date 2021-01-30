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Марш миротворцев к месту развертывания центра по урегулированию конфликта в Карабахе

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Совместный Российско-Турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта будет развернут на территории Азербайджанской Республики.

Российские миротворцы отправились в район н.п. Киямаддинлли в Азербайджане, где будет развернут совместный Российско-Турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В течение нескольких дней в пункте дислокации Российского миротворческого контингента в Степанакерте военнослужащие изучали структуру, предназначение, задачи и функции, порядок организации работы центра, а также культуру, традиции и особенности страны, на территории которой им предстоит выполнять задачи.

Личный состав совместного Центра, представленный на паритетной основе российской и турецкой сторонами, будет вести мониторинг обстановки и контролировать соблюдение режима прекращения огня и всех военных действий при помощи беспилотников.

Совместный Российско-Турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта будет развернут на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года. Штаб Совместного Центра формируется в виде командного пункта на паритетной основе, в нем представлено равнозначное количество представителей от каждой стороны с начальником от каждой национальной структуры.


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