Крупный пожар на территории промзоны в Москве

В районе Южное Тушино в Москве произошел крупный пожар. Его ликвидировали к 14:40 в том числе с помощью вертолета Ка-32 МАЦ. В результате происшествия пострадал один человек.

На территории промзоны в Проходном проезде в Москве произошло возгорание топливозаправщика. Огонь перекинулся на близлежащие постройки. Отмечается, что рядом с местом пожара находится до 40 газовых баллонов с пропаном.

В ликвидации возгорания задействованы 160 человек, используется 49 единиц техники, к тушению также привлечены вертолеты.