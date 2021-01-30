Крупный пожар на территории промзоны в Москве

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В районе Южное Тушино в Москве произошел крупный пожар. Его ликвидировали к 14:40 в том числе с помощью вертолета Ка-32 МАЦ. В результате происшествия пострадал один человек.
На территории промзоны в Проходном проезде в Москве произошло возгорание топливозаправщика. Огонь перекинулся на близлежащие постройки. Отмечается, что рядом с местом пожара находится до 40 газовых баллонов с пропаном.
В ликвидации возгорания задействованы 160 человек, используется 49 единиц техники, к тушению также привлечены вертолеты.