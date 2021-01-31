Открытие первого "Макдоналдс" в России

Это сейчас уже фаст-фудом никого не удивить, а тогда у его входа задолго до открытия образовалась огромная очередь желающих из пяти тысяч человек.
31 января 1990 года на Пушкинской площади открылся первый в Москве McDonald's.
Это сейчас уже фаст-фудом никого не удивить, а тогда у его входа задолго до открытия образовалась огромная очередь желающих из пяти тысяч человек.
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших.
В районе Южное Тушино в Москве произошел крупный пожар. Его ликвидировали к 14:40 в том числе с помощью вертолета Ка-32 МАЦ. В результате происшествия пострадал один человек.
Совместный Российско-Турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта будет развернут на территории Азербайджанской Республики.
В течение ближайших десяти дней российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрируют более чем в 20 странах.
Республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений в декабре 2009 года.
В Абхазии есть люди, которые работают, чтобы прокормить свои семьи, находящиеся от них за несколько тысяч километров. К ним прилипло определение "гастарбайтеры".
Первые несколько тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции доставлены в Донецкую народную республику.
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