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Открытие первого "Макдоналдс" в России

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210131/1031736953/Otkrytie-pervogo-Makdonalds-v-Rossii.html

31 января 1990 года на Пушкинской площади открылся первый в Москве McDonald's.

Это сейчас уже фаст-фудом никого не удивить, а тогда у его входа задолго до открытия образовалась огромная очередь желающих из пяти тысяч человек.


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