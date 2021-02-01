Заработать и помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи

Семья из шести человек вынуждена ютиться в однокомнатной квартире и жить на 20 тысяч рублей в месяц. Алик решил, что пора менять ситуацию, и начал свой первый бизнес. Подробнее смотрите в нашем видео.
Девятилетний Алик Гордюков из Калининграда выращивает птенцов, чтобы помочь своим родителям накопить на первый взнос по ипотеке.
Семья из шести человек вынуждена ютиться в однокомнатной квартире и жить на 20 тысяч рублей в месяц. Алик решил, что пора менять ситуацию, и начал свой первый бизнес. Подробнее смотрите в нашем видео.
В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, как они используют VR технологии при отборе контрактников.
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших.
31 января 1990 года на Пушкинской площади открылся первый в Москве McDonald's.
В районе Южное Тушино в Москве произошел крупный пожар. Его ликвидировали к 14:40 в том числе с помощью вертолета Ка-32 МАЦ. В результате происшествия пострадал один человек.
В рамках своего визита министр туризма планирует провести ряд встреч с представителями российских туристических фирм.
Дорога, соединяющая город Ткуарчал с селами района, была восстановлена и заасфальтирована на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
В целом экспорт овощей отечественного производства из Республики Абхазия в Российскую Федерацию увеличился в 1,7 раз.
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