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Заработать и помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210201/1031740145/Zarabotat-i-pomoch-roditelyam-kak-shkolnik-kopit-na-ipoteku-dlya-svoey-semi.html
Заработать и помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи
Девятилетний Алик Гордюков из Калининграда выращивает птенцов, чтобы помочь своим родителям накопить на первый взнос по ипотеке.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=16615632&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/01/1031740087.jpg
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PT2M03S
2021-02-01T11:12Z

Девятилетний Алик Гордюков из Калининграда выращивает птенцов, чтобы помочь своим родителям накопить на первый взнос по ипотеке.

Семья из шести человек вынуждена ютиться в однокомнатной квартире и жить на 20 тысяч рублей в месяц. Алик решил, что пора менять ситуацию, и начал свой первый бизнес. Подробнее смотрите в нашем видео.


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