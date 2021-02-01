Как виртуальная реальность помогает в отборе будущих военных

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, как они используют VR технологии при отборе контрактников.

Пункты отбора на военную службу по контракту обзавелись очками виртуальной реальности для определения склонностей и предпочтений будущих военнослужащих по контракту.

Кандидатам дают возможность вжиться в роли стрелков, химиков-разведчиков, механиков-водителей, гранатометчиков и других военных специалистов.

Другая новинка – компьютерный БОС-тест, который определяет стрессоустойчивость кандидатов. По сути это компьютерная игра, но средство манипуляции в ней не клавиатура и мышь, а датчик пульса: управлять персонажем можно лишь регулируя частоту сердечных сокращений. В соревновательной методике "Водолаз" чем ниже пульс тестируемого, тем быстрее погружение и победа в игре.