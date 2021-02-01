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Как виртуальная реальность помогает в отборе будущих военных

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210201/1031744123/Kak-virtualnaya-realnost-pomogaet-v-otbore-buduschikh-voennykh.html

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, как они используют VR технологии при отборе контрактников.

Пункты отбора на военную службу по контракту обзавелись очками виртуальной реальности для определения склонностей и предпочтений будущих военнослужащих по контракту. 

Кандидатам дают возможность вжиться в роли стрелков, химиков-разведчиков, механиков-водителей, гранатометчиков и других военных специалистов.

Другая новинка – компьютерный БОС-тест, который определяет стрессоустойчивость кандидатов. По сути это компьютерная игра, но средство манипуляции в ней не клавиатура и мышь, а датчик пульса: управлять персонажем можно лишь регулируя частоту сердечных сокращений. В соревновательной методике "Водолаз" чем ниже пульс тестируемого, тем быстрее погружение и победа в игре.


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