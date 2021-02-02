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Работа саперов Международного противоминного центра ВС России в Нагорном Карабахе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210202/1031752866/Rabota-saperov-Mezhdunarodnogo-protivominnogo-tsentra-VS-Rossii-v-Nagornom-Karabakhe.html

Саперы Международного противоминного центра ВС России продолжают разминирование территории населенного пункта Мартуни в Нагорном Карабахе, применяя современное снаряжение и используя служебных собак.

За время операции в Нагорном Карабахе инженеры в составе российских миротворческих сил очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 859,3 гектара территории, 245,8 километра дорог, 962 домостроения, в том числе 27 социально значимых объектов, обнаружили и обезвредили около 24 тысяч взрывоопасных предметов.


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