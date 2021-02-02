Работа саперов Международного противоминного центра ВС России в Нагорном Карабахе

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Саперы Международного противоминного центра ВС России продолжают разминирование территории населенного пункта Мартуни в Нагорном Карабахе, применяя современное снаряжение и используя служебных собак.
За время операции в Нагорном Карабахе инженеры в составе российских миротворческих сил очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 859,3 гектара территории, 245,8 километра дорог, 962 домостроения, в том числе 27 социально значимых объектов, обнаружили и обезвредили около 24 тысяч взрывоопасных предметов.