Работа саперов Международного противоминного центра ВС России в Нагорном Карабахе

За время операции в Нагорном Карабахе инженеры в составе российских миротворческих сил очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 859,3 гектара территории, 245,8 километра дорог, 962 домостроения, в том числе 27 социально значимых объектов, обнаружили и обезвредили около 24 тысяч взрывоопасных предметов.