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Лавров назвал ситуацию с Навальным инсценировкой со стороны Запада

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210202/1031758708/Lavrov-nazval-situatsiyu-s-Navalnym-instsenirovkoy-so-storony-Zapada.html

Во вторник 2 февраля в Москве проходит заседание суда по делу Алексея Навального.

Сергей Лавров заявил, что Россия имеет все основания считать ситуацию с Алексеем Навальным инсценировкой со стороны Запада.

Глава МИД России подчеркнул, что Германия до сих пор не предоставила доказательств, что оппозиционера якобы отравили.

20 августа 2020 года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Позже его перевезли на лечение в Германию, где немецкие военные медики заявили, что Навального якобы отравили веществом из группы "Новичок". Но доказательств не предоставили. В Москве обвинения Берлина отрицают.

Полное заявление Лаврова - в нашем видео.
 


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