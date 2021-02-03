С условного на реальный: Навального приговорили к 3,5 года колонии

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Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда во вторник 2 февраля.
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство ФСИН по замене условного наказания Алексею Навальному на реальное и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.
До вступления приговора в силу подсудимому избрали меру пресечения в виде заключения под стражей.
По сообщению адвоката Ольги Михайловой, Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Подробнее — в видео.