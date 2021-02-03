С условного на реальный: Навального приговорили к 3,5 года колонии

Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда во вторник 2 февраля.

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство ФСИН по замене условного наказания Алексею Навальному на реальное и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.

До вступления приговора в силу подсудимому избрали меру пресечения в виде заключения под стражей.

По сообщению адвоката Ольги Михайловой, Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Подробнее — в видео.