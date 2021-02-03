Крушение прототипа корабля Starship в ходе испытаний попало на видео

В сети опубликовано видео, снятое во время испытаний прототипа космического корабля Starship SN9 на полигоне в американском штате Техас.

Тестовый полет продолжался почти 6,5 минут. Starship поднялся на высоту около 10 километров. После этого он начал заходить на посадку, но не вертикально, как ожидалось. В результате аппарат рухнул на площадку и взорвался.

Starship разрабатывается компанией Илона Маска SpaceX для полетов на Луну и Марс.