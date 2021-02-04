Сэр Томас: как британский полковник спас тысячи жизней

"Его слава была недолгой, но он навсегда останется в наших сердцах", - написали дочери британского полковника Тома Мура, который стал национальным героем во время борьбы с коронавирусом.
Ветеран Второй мировой войны собирал деньги для врачей с помощью марафона: 100-летний дедушка пообещал сделать 100 кругов вокруг собственного сада взамен пожертвований. Его инициативу поддержат тысячи людей. Капитану удалось собрать 33 миллиона фунтов. Эти деньги спасли кому-то жизнь, а вот сам ветеран спастись не смог... История сэра Тома - в нашем видео.