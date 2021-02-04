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Сэр Томас: как британский полковник спас тысячи жизней

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© Видео Ruptly / AP Photo / Bedford School / instagram.com/captainsirtom / youtube / tozmusictv
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210204/1031768527/Ser-Tomas-kak-britanskiy-polkovnik-spas-tysyachi-zhizney.html

Ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур, собравший 33 миллиона фунтов для помощи в борьбе с коронавирусом в Великобритании, умер в возрасте 100 лет от COVID-19.

"Его слава была недолгой, но он навсегда останется в наших сердцах", - написали дочери британского полковника Тома Мура, который стал национальным героем во время борьбы с коронавирусом.

Ветеран Второй мировой войны собирал деньги для врачей с помощью марафона: 100-летний дедушка пообещал сделать 100 кругов вокруг собственного сада взамен пожертвований. Его инициативу поддержат тысячи людей. Капитану удалось собрать 33 миллиона фунтов. Эти деньги спасли кому-то жизнь, а вот сам ветеран спастись не смог... История сэра Тома - в нашем видео.


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