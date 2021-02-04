"Желаем успехов": Захарова о новом проекте бывших журналистов Sputnik Эстония

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запуск Sputnik Meedia - нового проекта бывшей команды Sputnik Эстония.
Больше года назад журналисты были вынуждены прекратить работу из-за давления эстонских властей. Им угрожали уголовным преследованием за сотрудничество с медиахолдингом "Россия сегодня".
Новый ресурс полностью независим и не связан с МИА "Россия сегодня".
"Мы намерены твердо отстаивать историческую правду, особенно в контексте Второй мировой войны. Будем вести борьбу с фейками, апеллируя к фактам", - заявила руководитель нового ресурса Елена Черышева.