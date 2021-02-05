Второй этап вакцинации миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе

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В местах базирования российского миротворческого контингента в Нагороном Карабахе началась вакцинация вторым компонентом вакцины "Спутник-V".
Первыми вакцину получили представители командования, а также военнослужащие медподразделений, дислоцированных в Степанакерте.
Далее выездные бригады медиков проведут вакцинацию личного состава контингента на всех 27 наблюдательных постах.
Всего в Нагорный Карабах доставлено около 2 тысяч доз "Спутника-V" – достаточных для вакцинации всего личного состава.