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Второй этап вакцинации миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе

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© Видео Минобороны России
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210205/1031778571/Vtoroy-etap-vaktsinatsii-mirotvorcheskogo-kontingenta-Rossii-v-Nagornom-Karabakhe.html

В местах базирования российского миротворческого контингента в Нагороном Карабахе началась вакцинация вторым компонентом вакцины "Спутник-V".

Первыми вакцину получили представители командования, а также военнослужащие медподразделений, дислоцированных в Степанакерте.

Далее выездные бригады медиков проведут вакцинацию личного состава контингента на всех 27 наблюдательных постах.

Всего в Нагорный Карабах доставлено около 2 тысяч доз "Спутника-V" – достаточных для вакцинации всего личного состава.


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