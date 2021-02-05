Второй этап вакцинации миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе

Сотрудникам МЧС Абхазии приходится не только пожары тушить и помогать людям, но и животных спасать. Необычный вызов дежурному поступил в среду 3 февраля. Две собаки провалились в колодец на территории бывшего военного санатория в селе Нижняя Эшера Сухумского района.