21:44 05 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.11
  • EUR89.89
Поиск
Видео

Без цифровизации придется вернуть таможню: Мишустин об общем товарном рынке ЕАЭС

Получить короткую ссылку
3301
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/05/1031782563.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210205/1031782714/Bez-tsifrovizatsii-pridetsya-vernut-tamozhnyu-Mishustin-ob-obschem-tovarnom-rynke-EAES.html

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на Almaty Digital Forum 2021. Российский премьер призвал партнеров по ЕАЭС изменить подход к цифровизации.

По словам Мишустина, страны – члены Евразийского экономического союза не торопятся разрабатывать общие цифровые платформы и системы, что может привести к возвращению таможенного контроля между государствами.

"На практике мы видим, скажу откровенно, осторожный подход партнеров к цифровизации на пространстве "пятерки". К сожалению, есть попытки перенести сроки внедрения совместных цифровых платформ, сохранять национальные правила и системы", - сказал Мишустин в пятницу на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.

Он уточнил, что это очень заметно по тому, как в Евразийской экономической комиссии идут дискуссии по введению систем регистрации лекарственных препаратов, цифровых паспортов транспортных средств, систем прослеживаемости и маркировки товаров.

"Коллеги, мне кажется, угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие. Если не заниматься их созданием, чтобы обеспечить прозрачность общих товарных рынков, то по сути это будет равносильно восстановлению таможни на границах между нашими странами. Это то, от чего мы уходили, создавая союз. Если затягивать цифровизацию и унификацию, в том числе таможенного администрирования, других видов контроля на внешнем контуре, для всех одинакового, придется вернуться к контрольным мерам на внутренних границах", - добавил премьер РФ.

Мишустин отметил, что совместная цифровая платформа ЕАЭС должна быть нацелена на улучшение жизни людей и условий ведения бизнеса.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии
Без цифровизации придется вернуть таможню: Мишустин об общем товарном рынке ЕАЭС
Демография Абхазии: ситуация за два года


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться