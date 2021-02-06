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Коронавирус в России и мире: главные новости о распространении COVID за неделю

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (993)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210206/1031786141/Koronavirus-v-Rossii-i-mire-glavnye-novosti-o-rasprostranenii-COVID-za-nedelyu.html

ВОЗ заявила, что темпы распространения коронавируса замедляются. Эти и другие новости о COVID-19 за неделю смотрите в видео.

Дмитрий Медведев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве российских регионов. В стране свободно больше трети больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Россия объявила о возобновлении транспортного сообщения с Арменией, Белоруссией и Азербайджаном.

С 8 февраля студенты московских вузов возвращаются к очному формату обучения.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (993)

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