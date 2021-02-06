Коронавирус в России и мире: главные новости о распространении COVID за неделю

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ВОЗ заявила, что темпы распространения коронавируса замедляются. Эти и другие новости о COVID-19 за неделю смотрите в видео.
Дмитрий Медведев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве российских регионов. В стране свободно больше трети больничных коек для пациентов с коронавирусом.
Россия объявила о возобновлении транспортного сообщения с Арменией, Белоруссией и Азербайджаном.
С 8 февраля студенты московских вузов возвращаются к очному формату обучения.