Коронавирус в России и мире: главные новости о распространении COVID за неделю

ВОЗ заявила, что темпы распространения коронавируса замедляются. Эти и другие новости о COVID-19 за неделю смотрите в видео.

Дмитрий Медведев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве российских регионов. В стране свободно больше трети больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Россия объявила о возобновлении транспортного сообщения с Арменией, Белоруссией и Азербайджаном.

С 8 февраля студенты московских вузов возвращаются к очному формату обучения.