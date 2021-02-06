Полеты истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ над Пермским краем

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Синоптики предупредили о снежном шторме в Краснодарском крае Во время штормовых предупреждений спасатели рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, воздержаться от выходов в горы. 219

Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим научным прорывом со времен СССР Вакцина "Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Россия зарегистрировала его в середине августа. 109