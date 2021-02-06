Полеты истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ над Пермским краем

В ходе тактического учения летчики провели одиночное и групповое патрулирование, отработали парное принуждение к посадке условных нарушителей и перебазирование на запасной аэродром.
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа выполнили перехват условных нарушителей воздушного пространства в Пермском крае.
В ходе тактического учения летчики провели одиночное и групповое патрулирование, отработали парное принуждение к посадке условных нарушителей и перебазирование на запасной аэродром.
ВОЗ заявила, что темпы распространения коронавируса замедляются. Эти и другие новости о COVID-19 за неделю смотрите в видео.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что суд Латвии должен разобраться с задержанием журналистов, сотрудничающих со Sputnik и Baltnews, в соответствии с принципом законности.
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на Almaty Digital Forum 2021. Российский премьер призвал партнеров по ЕАЭС изменить подход к цифровизации.
В местах базирования российского миротворческого контингента в Нагороном Карабахе началась вакцинация вторым компонентом вакцины "Спутник-V".
Во время штормовых предупреждений спасатели рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, воздержаться от выходов в горы.
Вакцина "Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Россия зарегистрировала его в середине августа.
Лидеру Южной Осетии Анатолию Бибилову 6 февраля исполняется 51 год. Пост президента Бибилов занимает с апреля 2017 года.
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