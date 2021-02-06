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Полеты истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ над Пермским краем

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Sputnik Абхазия
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Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа выполнили перехват условных нарушителей воздушного пространства в Пермском крае.

В ходе тактического учения летчики провели одиночное и групповое патрулирование, отработали парное принуждение к посадке условных нарушителей и перебазирование на запасной аэродром.


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