Полеты Ту-95МС в Амурской области

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На злобу дня: абхазский журналист выпустил рэп-клип на политическую тему Ведущий телеканала "АБАЗА-ТВ" Рустам Зантария написал стихотворение "Выкину красный, в отсутствии белого цвета" еще в юношеском возрасте, когда он наблюдал происходившие протестные акции во многих странах мира. 133

В США подсчитали ущерб от заявлений Трампа и штурма Капитолия Сторонники Дональда Трампа, не согласные с результатами выборов, штурмовали Капитолий 6 января, из-за беспорядков конгресс США на несколько часов прервал свою работу. 33