14:38 07 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.11
  • EUR89.89
Поиск
Видео

Полеты Ту-95МС в Амурской области

Получить короткую ссылку
1810
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Минобороны России
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/07/1031791126.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210207/1031791155/Polety-Tu-95MS-v-Amurskoy-oblasti.html

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 пока остаются главным воздушным аргументом ядерной триады России.

Смотрите кадры полетов стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках летно-тактического учения в Амурской области.

Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ледяные "грибы" на Дальнем Востоке
Полеты Ту-95МС в Амурской области
Демография Абхазии: ситуация за два года


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться