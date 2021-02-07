Полеты Ту-95МС в Амурской области

Смотрите кадры полетов стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках летно-тактического учения в Амурской области.
Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях.
Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 пока остаются главным воздушным аргументом ядерной триады России.
Смотрите кадры полетов стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках летно-тактического учения в Амурской области.
Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях.
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа выполнили перехват условных нарушителей воздушного пространства в Пермском крае.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на Almaty Digital Forum 2021. Российский премьер призвал партнеров по ЕАЭС изменить подход к цифровизации.
Ведущий телеканала "АБАЗА-ТВ" Рустам Зантария написал стихотворение "Выкину красный, в отсутствии белого цвета" еще в юношеском возрасте, когда он наблюдал происходившие протестные акции во многих странах мира.
Сторонники Дональда Трампа, не согласные с результатами выборов, штурмовали Капитолий 6 января, из-за беспорядков конгресс США на несколько часов прервал свою работу.
Энергосистема Украины находится в кризисе: запасы угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ сильно сократились, тарифы за свет растут, Украина стала закупать электроэнергию в Белоруссии.
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