19 легковых машин и один грузовик: на Челябинском тракте произошло массовое ДТП

На трассе М5 Екатеринбург - Челябинск столкнулись 20 автомобилей, в числе которых был один грузовой.

В массовом ДТП никто не пострадал. Рядом с местом аварии сотрудники МЧС России развернули пункт обогрева, где участники ДТП могли укрыться от мороза и выпить горячего чаю.

К устранению последствий происшествия привлечены 13 человек, используется четыре единицы спецтехники.