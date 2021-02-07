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19 легковых машин и один грузовик: на Челябинском тракте произошло массовое ДТП

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Sputnik Абхазия
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На трассе М5 Екатеринбург - Челябинск столкнулись 20 автомобилей, в числе которых был один грузовой.

В массовом ДТП никто не пострадал. Рядом с местом аварии сотрудники МЧС России развернули пункт обогрева, где участники ДТП могли укрыться от мороза и выпить горячего чаю.

К устранению последствий происшествия привлечены 13 человек, используется четыре единицы спецтехники.


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