Десантирование морских пехотинцев Балтийского флота

Морские пехотинцы готовят снаряжение, грузятся в вертолет, прыгают в полной экипировке. Все это проходит в рамках плановых занятий.
Военнослужащим предстоит совершить более 3 000 прыжков, причем как днем, так и ночью.
Кадры занятий по воздушно-десантной подготовке с военнослужащими десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты Балтийского флота.
Морские пехотинцы готовят снаряжение, грузятся в вертолет, прыгают в полной экипировке. Все это проходит в рамках плановых занятий.
Военнослужащим предстоит совершить более 3 000 прыжков, причем как днем, так и ночью.
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На трассе М5 Екатеринбург - Челябинск столкнулись 20 автомобилей, в числе которых был один грузовой.
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В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%.
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