Десантирование морских пехотинцев Балтийского флота

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Проекты на 1,2 миллиарда рублей: о чем просят участники программы льготного кредитования В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%. 195

Голикова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России Всего в России с начала пандемии выявлено 3 983 197 случаев коронавируса, 3 472 091 выздоровело, 77 068 человек умерли. 40