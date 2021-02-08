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Десантирование морских пехотинцев Балтийского флота

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Кадры занятий по воздушно-десантной подготовке с военнослужащими десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты Балтийского флота.

Морские пехотинцы готовят снаряжение, грузятся в вертолет, прыгают в полной экипировке. Все это проходит в рамках плановых занятий.

Военнослужащим предстоит совершить более 3 000 прыжков, причем как днем, так и ночью.  


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