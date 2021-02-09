НАТО угрожает запуску 5G в России: есть ли будущее у нового поколения мобильной связи

Ведь в этом диапазоне работают военные авиационные системы НАТО, членами которого являются Эстония и Латвия. И якобы российские вышки 5G могут создавать серьезные помехи для авиации альянса. Претензию к России поддержала и Финляндия, страна, которая не входит в Североатлантический альянс, но чьи военные системы унифицированы под стандарты НАТО. Теперь от России требуют отказаться от использования этих частот.