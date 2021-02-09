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НАТО угрожает запуску 5G в России: есть ли будущее у нового поколения мобильной связи

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© Видео Sputnik/RUPTLY
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210209/1031802952/NATO-ugrozhaet-zapusku-5G-v-Rossii-est-li-buduschee-u-novogo-pokoleniya-mobilnoy-svyazi.html

Эстония и Латвия объявили войну российским вышкам 5G в Ленинградской области. Две балтийские страны недовольны, что российские операторы связи тестируют новое поколение мобильной связи на частотах 4,8 – 4,99 гигагерц.

Ведь в этом диапазоне работают военные авиационные системы НАТО, членами которого являются Эстония и Латвия. И якобы российские вышки 5G могут создавать серьезные помехи для авиации альянса. Претензию к России поддержала и Финляндия, страна, которая не входит в Североатлантический альянс, но чьи военные системы унифицированы под стандарты НАТО. Теперь от России требуют отказаться от использования этих частот.


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