Россия первой в мире провела уникальную операцию на мозге примата

Сейчас задача ученых — оценить токсичность и сохранение когнитивных функций головного мозга.
В будущем этот метод может быть использован для лечения людей с труднодоступными опухолями головы и шеи.
Российские врачи под руководством главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна первыми в мире провели уникальную операцию на мозге примата.
Сейчас задача ученых — оценить токсичность и сохранение когнитивных функций головного мозга.
В будущем этот метод может быть использован для лечения людей с труднодоступными опухолями головы и шеи.
10 февраля в России отмечают День дипломатического работника.
Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции прошло в Сухуме во вторник 9 февраля.
Эстония и Латвия объявили войну российским вышкам 5G в Ленинградской области. Две балтийские страны недовольны, что российские операторы связи тестируют новое поколение мобильной связи на частотах 4,8 – 4,99 гигагерц.
Кадры занятий по воздушно-десантной подготовке с военнослужащими десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты Балтийского флота.
Елена Ардзинба из села Лыхны Гудаутского района запустила необычный для Абхазии бизнес – она вместе с супругом выращивает шампиньоны.
10 февраля 2021 года спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия отмечает 75-летие.
С октября 2020 года школьники Абхазии находятся на дистанционном обучении. Ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в республике продлены до 10 марта, однако ученики младшего звена смогут вернуться в школы уже с 15 февраля, а старшеклассники – с 22-го.
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