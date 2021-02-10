Россия первой в мире провела уникальную операцию на мозге примата

Елена Ардзинба из села Лыхны Гудаутского района запустила необычный для Абхазии бизнес – она вместе с супругом выращивает шампиньоны.

С октября 2020 года школьники Абхазии находятся на дистанционном обучении. Ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в республике продлены до 10 марта, однако ученики младшего звена смогут вернуться в школы уже с 15 февраля, а старшеклассники – с 22-го.