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Россия первой в мире провела уникальную операцию на мозге примата

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210210/1031808875/Rossiya-pervoy-v-mire-provela-unikalnuyu-operatsiyu-na-mozge-primata.html

Российские врачи под руководством главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна первыми в мире провели уникальную операцию на мозге примата.

Сейчас задача ученых — оценить токсичность и сохранение когнитивных функций головного мозга.

В будущем этот метод может быть использован для лечения людей с труднодоступными опухолями головы и шеи.


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