Они хотят сделать нас послушными: Лавров об отношениях России с Западом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил своих коллег с Днем дипломатического работника, а также рассказал о важности профессии в сегодняшних реалиях.

Лавров в своей речи коснулся и вопроса отношений РФ и Запада, отметив, что Россию пытаются сделать послушной. По словам главы МИД, западные коллеги изо всех сил противостоят независимости российской внешней политики.

Также Лавров отметил, что у российских дипломатов еще много сил, знаний и опыта, чтобы продолжать активно продвигать установленный президентом Путиным внешнеполитический курс.