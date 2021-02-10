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Они хотят сделать нас послушными: Лавров об отношениях России с Западом

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10 февраля в России отмечают День дипломатического работника.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил своих коллег с Днем дипломатического работника, а также рассказал о важности профессии в сегодняшних реалиях.

Лавров в своей речи коснулся и вопроса отношений РФ и Запада, отметив, что Россию пытаются сделать послушной. По словам главы МИД, западные коллеги изо всех сил противостоят независимости российской внешней политики.

Также Лавров отметил, что у российских дипломатов еще много сил, знаний и опыта, чтобы продолжать активно продвигать установленный президентом Путиным внешнеполитический курс.


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