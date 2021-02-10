Преступления и наказания: Генпрокуратура представила статистику за 2020 год

Коллегия прошла с участием президента Абхазии Аслана Бжания, главы Совбеза Сергея Шамба, министра внутренних дел Дмитрия Дбар, и. о. руководителя Службы госбезопасности Роберта Киут и председателя Верховного суда Мананы Делба.

С основным докладом на коллегии выступил первый заместитель генерального прокурора Абхазии Дамир Квициния, который привел данные о совершенных и раскрытых делах по республике. Так, он отметил, что в 2020 году уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, их было зарегистрировано 288, что составляет 38% из общего числа зарегистрированных преступлений.

Значительная часть преступлений остается за кражами и незаконным оборотом наркотиков. В 2020 году было зарегистрировано 164 кражи, что составляет 22% от общего количества преступлений.

В 2020 году правоохранители зарегистрировали 37 преступлений, относящихся к корыстно-насильственным, это похищения граждан, разбойные нападения, грабежи, что на девять преступлений меньше, чем в 2019 году.