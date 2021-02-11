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Прибытие военно-морской делегации РФ в Пакистан для участия в учении AMAN 2021

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Sputnik Абхазия
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Учение носит внеблоковый характер, представители каждой страны принимают участие в нем самостоятельно, по приглашению пакистанской стороны.

Корабли ВМФ России прибыли в Пакистан, где начинается международное военно-морское учение AMAN 2021 с участием представителей пяти государств. Россию в морских маневрах представляют моряки Черноморского флота.

Учение пройдет в бассейне Аравийского моря с 12 по 16 февраля и будет состоять из береговой и морской фаз. На начальном этапе, с 12 по 14 февраля, планируется согласовать порядок взаимодействия и организацию связи, а также провести IX Международную морскую конференцию, участие в которой примут и российские делегаты. Второй этап учения в море пройдет с 15 по 16 февраля.

За ходом учения будут наблюдать представители свыше 30 иностранных военных делегаций.


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