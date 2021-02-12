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Лавров оценил отношения России и ЕС

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Sputnik Абхазия
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

Ранее Лавров подчеркнул, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. При этом он призвал Брюссель к равноправному сотрудничеству.

Представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля заявил, что в Брюсселе приняли к сведению заявление российского министра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые СМИ исказили слова министра, и отметил, что Москва не собирается быть инициатором разрыва отношений и стремится развивать отношения с ЕС, но готова к худшему.

На этой неделе в Евросоюзе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву Жозепа Борреля, по мнению которого, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией".

Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине, в Приднестровье и ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января, а также 2 февраля.


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