Умер советский силач: триумф Юрия Власова - архивные кадры

Военный инженер, депутат Моссовета Юрий Власов. Всему миру он стал известен как рекордсмен в поднятии тяжестей, Олимпийский чемпион, самый сильный человек на Земле.
Юрий Власов с юных лет знал, что рекордом в сумме олимпийского троеборья многие годы владели американские штангисты. "Черный Геркулес" Джон Дэвис поднял 482,5 килограмма, Норберт Шиманский из Детройта прибавил еще пять. Парень из Техаса Поль Андерсон шагнул выше всех — 512,5.
Свой путь в спорте Власов начал с легкой атлетики. Он толкал ядро, не очень далеко. И вот тогда ему посоветовали наращивать силу с помощью штанги. С тех Власов не расставался со штангой. Юрий отрабатывал технику жима, рывка и толчка. Постигал спортивное искусство — умение мгновенно расслаблять одни группы мышц и напрягать другие. И так днями, неделями, месяцами. Юрий тренировался, тренировался, тренировался.
И вот Власов и Брэдфорд — главные соперники на мировой спортивной арене. После группы упражнений Брэдфорд почти не уступал москвичу. Что покажет толчок? Негритянский силач взял 182,5 килограмма. Для него это был предел. А Власов поднял 195 и ошеломил всех, попросив установить вес 202,5 килограмма. Никто в мире не поднимал такой вес. В сумме троеборья советский атлет поднял 537,5 килограммов.