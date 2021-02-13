Умер советский силач: триумф Юрия Власова - архивные кадры

Олимпийский чемпион Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года. В субботу 13 февраля в возрасте 85 лет он скончался. Смотрите на архивном видео, как советский тяжелоатлет стал самым сильным человеком на Земле.

Военный инженер, депутат Моссовета Юрий Власов. Всему миру он стал известен как рекордсмен в поднятии тяжестей, Олимпийский чемпион, самый сильный человек на Земле.

Юрий Власов с юных лет знал, что рекордом в сумме олимпийского троеборья многие годы владели американские штангисты. "Черный Геркулес" Джон Дэвис поднял 482,5 килограмма, Норберт Шиманский из Детройта прибавил еще пять. Парень из Техаса Поль Андерсон шагнул выше всех — 512,5.

Свой путь в спорте Власов начал с легкой атлетики. Он толкал ядро, не очень далеко. И вот тогда ему посоветовали наращивать силу с помощью штанги. С тех Власов не расставался со штангой. Юрий отрабатывал технику жима, рывка и толчка. Постигал спортивное искусство — умение мгновенно расслаблять одни группы мышц и напрягать другие. И так днями, неделями, месяцами. Юрий тренировался, тренировался, тренировался.

И вот Власов и Брэдфорд — главные соперники на мировой спортивной арене. После группы упражнений Брэдфорд почти не уступал москвичу. Что покажет толчок? Негритянский силач взял 182,5 килограмма. Для него это был предел. А Власов поднял 195 и ошеломил всех, попросив установить вес 202,5 килограмма. Никто в мире не поднимал такой вес. В сумме троеборья советский атлет поднял 537,5 килограммов.