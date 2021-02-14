14:07 14 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.94
  • EUR89.61
Поиск
Видео

Памяти Юрия Власова

Получить короткую ссылку
25 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео РИА
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/0e/1031832132.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210214/1031832165/Pamyati-Yuriya-Vlasova.html

Олимпийский чемпион 1960 года по тяжелой атлетике Юрий Власов скончался в субботу на 86-м году жизни.

Легенда советского спорта Юрий Власов скончался на 86-м году жизни.

На счету тяжелоатлета 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. Власов был кумиром для миллионов людей, в том числе и для Арнольда Шварценеггера.

До конца своих дней олимпийский чемпион продолжал тренироваться и поддерживать хорошую физическую форму.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Рекордный снегопад в Москве
Памяти Юрия Власова
Анализ на COVID-19: где и как пройти диагностику


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться