Памяти Юрия Власова

Олимпийский чемпион 1960 года по тяжелой атлетике Юрий Власов скончался в субботу на 86-м году жизни.

Легенда советского спорта Юрий Власов скончался на 86-м году жизни.

На счету тяжелоатлета 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. Власов был кумиром для миллионов людей, в том числе и для Арнольда Шварценеггера.

До конца своих дней олимпийский чемпион продолжал тренироваться и поддерживать хорошую физическую форму.