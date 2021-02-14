Памяти Юрия Власова

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Олимпийский чемпион 1960 года по тяжелой атлетике Юрий Власов скончался в субботу на 86-м году жизни.
Легенда советского спорта Юрий Власов скончался на 86-м году жизни.
На счету тяжелоатлета 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. Власов был кумиром для миллионов людей, в том числе и для Арнольда Шварценеггера.
До конца своих дней олимпийский чемпион продолжал тренироваться и поддерживать хорошую физическую форму.