В России создали сенсорную гитару для людей с ограниченными возможностями

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Житель Санкт-Петербурга Денис Гончаров не представляет свою жизнь без музыки и хочет сделать ее доступной для каждого.
Сам Денис обожает гитару, но играть на ней не может, так как страдает генетическим заболеванием - миодистрофией Дюшенна. Из-за этого мышцы не позволяют ему зажимать лады и играть на струнах обычной гитары. Поэтому вместе с друзьями он разрабатывает сенсорную - на ней сможет играть любой: профессионал, новичок и даже человек с ограниченными возможностями.
Как выглядит сенсорная гитара и чем отличается от обычной - рассказываем в нашем видео.