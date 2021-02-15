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Старт международного военно-морского учения AMAN 2021 в Аравийском море

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210215/1031839128/Start-mezhdunarodnogo-voenno-morskogo-ucheniya-AMAN-2021-v-Araviyskom-more.html

Морская фаза учения AMAN 2021 началась в Аравийском море.

В течение двух дней корабли стран-участниц отразят атаки быстроходных малоразмерных целей, осуществят совместное маневрирование с формированием походных ордеров, отработают прием грузов с судна снабжения на ходу, проведут досмотровые операции на кораблях и выполнят стрельбу из корабельного вооружения.

Днем ранее военнослужащие ВМС Пакистана продемонстрировали иностранным делегатам действия подразделений антитеррора с высадкой на берег с быстроходных лодок и десантированием с вертолетов и самолетов.


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