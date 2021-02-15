Старт международного военно-морского учения AMAN 2021 в Аравийском море

В течение двух дней корабли стран-участниц отразят атаки быстроходных малоразмерных целей, осуществят совместное маневрирование с формированием походных ордеров, отработают прием грузов с судна снабжения на ходу, проведут досмотровые операции на кораблях и выполнят стрельбу из корабельного вооружения.

Днем ранее военнослужащие ВМС Пакистана продемонстрировали иностранным делегатам действия подразделений антитеррора с высадкой на берег с быстроходных лодок и десантированием с вертолетов и самолетов.