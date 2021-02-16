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Киберпротезы: техника в помощь людям

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210216/1031848882/Kiberprotezy-tekhnika-v-pomosch-lyudyam.html

Российская компания разрабатывает высокофункциональные протезы рук. С помощью такой "киберруки" люди с инвалидностью могут выполнять даже сложные действия.

Люди с ограниченными возможностями смогут завязывать шнурки, писать, полноценно заниматься спортом.

Есть технически сложные протезы, а есть совсем простые — для малышей от полутора лет. Дети могут получить их бесплатно, цену компенсирует государство.

Протезы делают с помощью 3D-моделирования. На создание одного протеза уходит около десяти дней.

Все компоненты изделий производятся в России.


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