Киберпротезы: техника в помощь людям

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Российская компания разрабатывает высокофункциональные протезы рук. С помощью такой "киберруки" люди с инвалидностью могут выполнять даже сложные действия.
Люди с ограниченными возможностями смогут завязывать шнурки, писать, полноценно заниматься спортом.
Есть технически сложные протезы, а есть совсем простые — для малышей от полутора лет. Дети могут получить их бесплатно, цену компенсирует государство.
Протезы делают с помощью 3D-моделирования. На создание одного протеза уходит около десяти дней.
Все компоненты изделий производятся в России.