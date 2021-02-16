Киберпротезы: техника в помощь людям

Российская компания разрабатывает высокофункциональные протезы рук. С помощью такой "киберруки" люди с инвалидностью могут выполнять даже сложные действия.

Люди с ограниченными возможностями смогут завязывать шнурки, писать, полноценно заниматься спортом.

Есть технически сложные протезы, а есть совсем простые — для малышей от полутора лет. Дети могут получить их бесплатно, цену компенсирует государство.

Протезы делают с помощью 3D-моделирования. На создание одного протеза уходит около десяти дней.

Все компоненты изделий производятся в России.