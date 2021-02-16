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Беда бедийцев: движение оползня в Ткурчалском районе продолжается

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© Видео Акоп Кущян, Адгур Ардзинба
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210216/1031850971/Beda-bediytsev-dvizhenie-opolznya-v-Tkurchalskom-rayone-prodolzhaetsya.html

В селе Бедиа ду Ткуарчалского района 15 января начался оползень, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа с Ткуарчалом.

Две семьи остались без крыши над головой и сейчас живут у родственников. В зоне бедствия еще два дома, которым угрожает оползень.

Ранее главой администрации Ткуарчалского района были направлены документы в правительство, сейчас они находятся на рассмотрении в Кабинете министров.

16 февраля аварийный участок посетила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган вместе с представителями УКС, "Абхазберегозащиты", главами Ткуарчала и села Бедиа. По итогам поездки Озган поручила УКС совместно с Управлением геологии, геодезии и картографии проработать вопрос возможности привлечения профильного учреждения России для определения оценки подвижности участка, на котором произошел оползень в Ткуарчалском районе.

Также "Берегозащите" было поручено подготовить предложения по обеспечению сообщения между селом Бедиа и городом Ткуарчал по временной схеме и отводу воды от аварийного участка.

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