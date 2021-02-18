Фонтаны лавы и вулканические бомбы: извержение Этны попало на видео

Мощное извержение на юго-восточном склоне сицилийского вулкана Этна попало на видео.

На опубликованных кадрах видны фонтаны лавы, потоки которой спустились до высоты около двух тысяч метров над уровнем моря.

Во время извержения происходили выбросы вулканических бомб и фрагментов раскаленного шлака, которые обрушились на близлежащие населенные пункты.

Тем не менее закрывшийся из-за активности Этны аэропорт Катании смог восстановить свою работу по окончании извержения.