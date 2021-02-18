Захарова ответила на заявление Пентагона об угрозе НАТО со стороны России

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Коронавирус выявили у 32 человек за прошедшие сутки в Абхазии По последним данным ВОЗ, общее число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в мире приближается к 110 миллионам. 461

МИД России назвал маневры США в Черном море угрозой миру В НАТО заявляют, что что альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России, связанные в частности с укреплением ВМФ. 184