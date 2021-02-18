Захарова ответила на заявление Пентагона об угрозе НАТО со стороны России

Но что на самом деле угрожает миру и стабильности - смотрите в нашем видео.
США не терпится найти врага, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она ответила на заявление Пентагона об угрозе НАТО со стороны России. Генсек альянса призвал "сдерживать" Москву.
Но что на самом деле угрожает миру и стабильности - смотрите в нашем видео.
Мощное извержение на юго-восточном склоне сицилийского вулкана Этна попало на видео.
В сети публикуют видео, снятые на Сахалине, где вторые сутки бушует циклон.
Отряд кораблей ВМФ России завершил участие в морской фазе международных учений "Аман-2021" в акватории Аравийского моря.
В селе Бедиа ду Ткуарчалского района 15 января начался оползень, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа с Ткуарчалом.
По последним данным ВОЗ, общее число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в мире приближается к 110 миллионам.
В НАТО заявляют, что что альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России, связанные в частности с укреплением ВМФ.
На 23 февраля и 8 марта туроператоры России ожидают рост спроса на Абхазию в два раза. Sputnik собрал рекомендации представителей российской туристической отрасли о том, как удержать высокий интерес туристов к республике.
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