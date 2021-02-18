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Захарова ответила на заявление Пентагона об угрозе НАТО со стороны России

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© Видео Ruptly / AP Photo / Sputnik / NATO TV
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/12/1031866352.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210218/1031866412/Zakharova-otvetila-na-zayavlenie-Pentagona-ob-ugroze-NATO-so-storony-Rossii.html

США не терпится найти врага, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она ответила на заявление Пентагона об угрозе НАТО со стороны России. Генсек альянса призвал "сдерживать" Москву.

Но что на самом деле угрожает миру и стабильности - смотрите в нашем видео.


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