Первое видео с Марса

Исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе.

Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года.

Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На борту ровера находятся устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на поверхности другой планеты.

В субботу 20 февраля марсоход прислал видео, полученное из множества сделанных снимков, и аудио.

Отмечается, что подобные "звуковые ролики" аппарат будет отправлять регулярно.