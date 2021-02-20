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Первое видео с Марса

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© Foto / NASA/JPL-Caltech/MSSS
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210220/1031874442/Pervoe-video-s-Marsa.html

Исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе.

Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года.

Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На борту ровера находятся устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на поверхности другой планеты.

В субботу 20 февраля марсоход прислал видео, полученное из множества сделанных снимков, и аудио.

Отмечается, что подобные "звуковые ролики" аппарат будет отправлять регулярно.


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