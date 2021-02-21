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История агентства печати "Новости"

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210221/1031878600/Istoriya-agentstva-pechati-Novosti.html

В 2021 году исполняется 60 лет со дня создания Агентства печати "Новости". От Совинформбюро и АПН ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства – РИА Новости и МИА "Россия сегодня".

Представительства АПН находились в более чем 120 странах мира. Агентство издавало 60 иллюстрированных газет и журналов на 45 языках мира разовым тиражом 4,3 миллиона экземпляров.

Издательство агентства выпускало более 200 книг и брошюр общим тиражом около 20 миллионов в год. От Совинформбюро и АПН ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства – РИА Новости и МИА "Россия сегодня".


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