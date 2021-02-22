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Как на Украине разрушаются старинные дворцы и усадьбы

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Дроны засняли десятки разрушенных памятников архитектуры Украины.

В лесах затерялось недостроенное родовое гнездо графа Ксидо, 500-летняя церковь из списка наследия ЮНЕСКО, усадьба XVIII века и тысячи других. Но украинские власти не спешат с реставрацией. Сможет ли кто-то спасти исторические объекты - смотри в нашем видео.


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