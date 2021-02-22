Выход из ограничений: как Абхазия возвращается к привычной жизни

С 22 февраля в Абхазии действуют новые смягченные ограничительные меры по коронавирусу. Послабления касаются объектов общепита и учебных заведений.

В Абхазии вступили в силу очередные послабления по коронавирусу. С 22 февраля на учебу выходят ученики с 5 по 11 классы, ранее в школу ходили лишь ученики начальных классов. В большинстве школ ввели двухсменный режим, уроки проводятся три раза в неделю.

Также с 22 февраля объектам общепита, ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей уже не только на открытых верандах, но и внутри помещения.

Однако все еще до 10 марта закрытыми остаются спортивные, танцевальные, репетиционные залы, СПА-салоны, сауны, массажные салоны. Запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Также закрыты детские игровые центры, компьютерные залы, боулинги, иные развлекательные и досуговые заведения.

Помимо этого, запрещена перевозка пассажиров без масок.