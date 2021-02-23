Путин поздравил российских военных с Днем защитника Отечества

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Наедине со сценой: в РУСДРАМе показали современного Бродского Пресс-показ моноспектакля "Бродский" на основе поэмы Иосифа Бродского "Шествие" состоялся в РУДРАМе в понедельник 22 февраля. Корреспондент Sputnik была одной из первых зрителей и рассказывает о своих впечатлениях. 72

Прерванная жизнь: памяти Зураба Ачба Общественный и политический деятель Абхазии, юрист и правозащитник Зураб Ачба родился 23 февраля. Сегодня ему исполнился бы 71 год. 333