Путин поздравил российских военных с Днем защитника Отечества

Глава государства отметил, что этот праздник является символом мужества и преданности Отечеству.
С самыми теплыми словами благодарности российский лидер обратился к ветеранам — великому поколению, научившему потомков побеждать и не сдаваться.
В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Президент Владимир Путин поздравил военных и ветеранов с праздником.
Глава государства отметил, что этот праздник является символом мужества и преданности Отечеству.
С самыми теплыми словами благодарности российский лидер обратился к ветеранам — великому поколению, научившему потомков побеждать и не сдаваться.
С 22 февраля в Абхазии действуют новые смягченные ограничительные меры по коронавирусу. Послабления касаются объектов общепита и учебных заведений.
В Крыму началась модернизация одного из самых больших полноподвижных радиотелескопов в мире – РТ-70 (антенная система П-2500).
Дроны засняли десятки разрушенных памятников архитектуры Украины.
21 февраля отмечается международный день родного языка. Абхазский язык - один из древнейших и архаичных языков мира, который сохранился до наших дней.
Пресс-показ моноспектакля "Бродский" на основе поэмы Иосифа Бродского "Шествие" состоялся в РУДРАМе в понедельник 22 февраля. Корреспондент Sputnik была одной из первых зрителей и рассказывает о своих впечатлениях.
Общественный и политический деятель Абхазии, юрист и правозащитник Зураб Ачба родился 23 февраля. Сегодня ему исполнился бы 71 год.
Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik