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Путин поздравил российских военных с Днем защитника Отечества

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В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Президент Владимир Путин поздравил военных и ветеранов с праздником.

Глава государства отметил, что этот праздник является символом мужества и преданности Отечеству.

С самыми теплыми словами благодарности российский лидер обратился к ветеранам — великому поколению, научившему потомков побеждать и не сдаваться.


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