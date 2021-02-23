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Приземление ровера Perseverance на Марс

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210223/1031890424/Prizemlenie-rovera-Perseverance-na-Mars.html

Космический аппарат Perseverance приземлился на Красной планете 18 февраля и присылает оттуда изображения и звуки.

NASA опубликовало видео спуска марсохода Perseverance на поверхность Марса.

На съемке можно увидеть все этапы спуска аппарата, включая отделение посадочного модуля после того, как Perseverance коснулся поверхности.

 


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