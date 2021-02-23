Приземление ровера Perseverance на Марс

Космический аппарат Perseverance приземлился на Красной планете 18 февраля и присылает оттуда изображения и звуки.

NASA опубликовало видео спуска марсохода Perseverance на поверхность Марса.

На съемке можно увидеть все этапы спуска аппарата, включая отделение посадочного модуля после того, как Perseverance коснулся поверхности.