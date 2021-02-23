Приземление ровера Perseverance на Марс

NASA опубликовало видео спуска марсохода Perseverance на поверхность Марса.
На съемке можно увидеть все этапы спуска аппарата, включая отделение посадочного модуля после того, как Perseverance коснулся поверхности.
Космический аппарат Perseverance приземлился на Красной планете 18 февраля и присылает оттуда изображения и звуки.
NASA опубликовало видео спуска марсохода Perseverance на поверхность Марса.
На съемке можно увидеть все этапы спуска аппарата, включая отделение посадочного модуля после того, как Perseverance коснулся поверхности.
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