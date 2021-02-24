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Метель в Челябинской области

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Sputnik Абхазия
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Утром в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону сообщил что в трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за низкой температуры воздуха и сильной метели.

Пресс-служба филиала "Россети" - "Челябэнерго" - позже сообщила, что энергетики восстанавливают электроснабжение в более чем 120 населенных пунктах Челябинской области, нарушенное 23-24 февраля сильной метелью. Уточнялось, что они расположены большей частью в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском, Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах Челябинской области. Также нарушения электроснабжения наблюдались в Миассе и Копейске.


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