Метель в Челябинской области

Утром в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону сообщил что в трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за низкой температуры воздуха и сильной метели.

Пресс-служба филиала "Россети" - "Челябэнерго" - позже сообщила, что энергетики восстанавливают электроснабжение в более чем 120 населенных пунктах Челябинской области, нарушенное 23-24 февраля сильной метелью. Уточнялось, что они расположены большей частью в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском, Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах Челябинской области. Также нарушения электроснабжения наблюдались в Миассе и Копейске.