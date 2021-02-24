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Лавров рассказал о нарушении прав миллионов русскоязычных людей в Балтии и на Украине
Дискриминация русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине вызывает глубокую озабоченность. Об этом заявил российский министр иностранных дел во время выступления на Совете ООН по правам человека.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=95872070&type=mp4
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PT0M31S
2021-02-24T16:20Z
Дискриминация русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине вызывает глубокую озабоченность. Об этом заявил российский министр иностранных дел во время выступления на Совете ООН по правам человека.
Сергей Лавров привел пример: русский является родным примерно для 30-50 процентов населения Украины, но его выдавливают и из общественных, и из образовательных сфер. Нарушаются права миллионов людей, а СПЧ молчит. Подробное заявление Лаврова – в нашем видео.