Лавров рассказал о нарушении прав миллионов русскоязычных людей в Балтии и на Украине

Дискриминация русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине вызывает глубокую озабоченность. Об этом заявил российский министр иностранных дел во время выступления на Совете ООН по правам человека.

Сергей Лавров привел пример: русский является родным примерно для 30-50 процентов населения Украины, но его выдавливают и из общественных, и из образовательных сфер. Нарушаются права миллионов людей, а СПЧ молчит. Подробное заявление Лаврова – в нашем видео.