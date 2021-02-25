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Объезжая проблемы: оползень не дает жителям Шицкуары добраться домой

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© Видео Константин Грецов, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210225/1031902138/Obezzhaya-problemy-opolzen-ne-daet-zhitelyam-Shitskuary-dobratsya-domoy-.html

Уже почти год жители поселка Шицкуара вынуждены добираться до своих домов по объездной неасфальтированной дороге.

В марте прошлого года у въезда в поселок произошел оползень и отрезал центарльную трассу от жилых домов. Специалисты пытались исправить ситуацию, засыпав участок щебенкой, но спустя некоторое время ситуация повторилась. По словам главы Сухумского района Алхаса Читанава, ремонтные работы обойдутся в более чем десять миллионов рублей.

Смета, составленная Управлением капитального строительства, по его словам, находится на экспертизе, но районный бюджет такую сумму не осилит, поэтому будет необходима дотация из республиканского бюджета.

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