Объезжая проблемы: оползень не дает жителям Шицкуары добраться домой

Уже почти год жители поселка Шицкуара вынуждены добираться до своих домов по объездной неасфальтированной дороге.

В марте прошлого года у въезда в поселок произошел оползень и отрезал центарльную трассу от жилых домов. Специалисты пытались исправить ситуацию, засыпав участок щебенкой, но спустя некоторое время ситуация повторилась. По словам главы Сухумского района Алхаса Читанава, ремонтные работы обойдутся в более чем десять миллионов рублей.

Смета, составленная Управлением капитального строительства, по его словам, находится на экспертизе, но районный бюджет такую сумму не осилит, поэтому будет необходима дотация из республиканского бюджета.

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