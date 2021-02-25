17:03 25 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.47
  • EUR89.50
Поиск
Видео

Путин впервые встретился с новым президентом Кыргызстана

Получить короткую ссылку
2110
Новости
Все новости
Все новости
Пресс-служба президента КР
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/19/1031902215.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210225/1031902224.html

Накануне состоялась первая встреча президента РФ Владимира Путина с кыргызским лидером Садыром Жапаровым.

Стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в разных сферах.

Путин отметил, что рад лично пообщаться с Жапаровым, несмотря на то, что организовать встречу было не так-то просто ввиду все еще действующих коронавирусных ограничений.

Как прошла историческая встреча — смотрите в видео.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Марсоход NASA сделал первые снимки Красной планеты после посадки
Объезжая проблемы: оползень не дает жителям Шицкуары добраться домой
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться