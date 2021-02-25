Путин впервые встретился с новым президентом Кыргызстана

Главные темы

Уволен помощник депутата, перевозивший оборудование для добычи криптовалют Запрет на ввоз в Республику Абхазии оборудования для добычи криптовалют был введен до 1 июня 2021 года. 72

Объявлен новый победитель конкурса по разработке туристического бренда Абхазии Всего для участия в конкурсе поступило 54 макета, из которых жюри отобрали десять работ, затем они были выставлены на голосование на сайте ведомства. 522