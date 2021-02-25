Путин впервые встретился с новым президентом Кыргызстана

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Накануне состоялась первая встреча президента РФ Владимира Путина с кыргызским лидером Садыром Жапаровым.
Стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в разных сферах.
Путин отметил, что рад лично пообщаться с Жапаровым, несмотря на то, что организовать встречу было не так-то просто ввиду все еще действующих коронавирусных ограничений.
Как прошла историческая встреча — смотрите в видео.