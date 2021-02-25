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Как в Сирии налаживают быт, чем помогает Россия

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Почти миллион сирийцев скоро ждут простые житейские радости: к ним в дома вернется вода. Трубопровод в провинции Эль-Хасаке повредился во время боевых действий. А ближайшая водная станция находится под контролем Турции.

Когда закончится строительство водопровода и чем Сирии помогает Россия - смотри в нашем видео.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.


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