Как в Сирии налаживают быт, чем помогает Россия

Почти миллион сирийцев скоро ждут простые житейские радости: к ним в дома вернется вода. Трубопровод в провинции Эль-Хасаке повредился во время боевых действий. А ближайшая водная станция находится под контролем Турции.

Когда закончится строительство водопровода и чем Сирии помогает Россия - смотри в нашем видео.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.