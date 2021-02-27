Пора обновления: как меняется облик парка Ольденбургского в Гагре

Ремонтно-восстановительные работы в парке имени принца Александра Ольденбургского в Гагре начались в 2017 году и планируются к завершению в начале лета 2021 года.

В рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии четыре года назад начали ремонтировать гагрскую колоннаду и субтропический парк принца Ольденбургского. На это было выделено около 118 миллионов рублей.

Колоннада готова, но официального открытия объекта еще не было. Власти должны назначить дату. Отремонтирован фонтан, который стоит на площади колоннады, и к нему подведены коммуникации, подключены насосы.

На набережной, протяженностью около одного километра, укладывают тротуарную плитку и восстанавливают бордюры. Также там должны появиться новые фонари. Электрические кабели уже проложены.

В самом парке, где тоже появится новая плитка и освещение, восстановлены пять водоемов, которые связаны между собой каналами, и дренажная система. Вода в них попадает из городской системы водоснабжения.

В 2017 году в водоемы запустили золотистых амуров – вид рыб семейства карповых. Рассчитывали, что они будут очищать воду, но во время ремонта часть рыб погибла. Выловить всех и переселить в другие водоемы не удалось, но специалисты планируют попробовать этот эксперимент еще раз уже после окончания работ. По замыслу ремонтников, это произойдет к началу лета 2021 года.