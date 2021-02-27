16:41 27 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.44
  • EUR90.37
Поиск
Видео

Пора обновления: как меняется облик парка Ольденбургского в Гагре

Получить короткую ссылку
55 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Леон Адлейба, Акоп Кущян
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/1b/1031915258.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210227/1031914935/Pora-obnovleniya-kak-menyaetsya-oblik-parka-Oldenburgskogo-v-Gagre--.html

Ремонтно-восстановительные работы в парке имени принца Александра Ольденбургского в Гагре начались в 2017 году и планируются к завершению в начале лета 2021 года.

В рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии четыре года назад начали ремонтировать гагрскую колоннаду и субтропический парк принца Ольденбургского. На это было выделено около 118 миллионов рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний "рывок": как продвигается ремонт парка Ольденбургского в Гагре

Колоннада готова, но официального открытия объекта еще не было. Власти должны назначить дату. Отремонтирован фонтан, который стоит на площади колоннады, и к нему подведены коммуникации, подключены насосы.

На набережной, протяженностью около одного километра, укладывают тротуарную плитку и восстанавливают бордюры. Также там должны появиться новые фонари. Электрические кабели уже проложены.

В самом парке, где тоже появится новая плитка и освещение, восстановлены пять водоемов, которые связаны между собой каналами, и дренажная система. Вода в них попадает из городской системы водоснабжения.

В 2017 году в водоемы запустили золотистых амуров – вид рыб семейства карповых. Рассчитывали, что они будут очищать воду, но во время ремонта часть рыб погибла. Выловить всех и переселить в другие водоемы не удалось, но специалисты планируют попробовать этот эксперимент еще раз уже после окончания работ. По замыслу ремонтников, это произойдет к началу лета 2021 года.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Жизнь в карантинных отелях в Великобритании
Пора обновления: как меняется облик парка Ольденбургского в Гагре
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться