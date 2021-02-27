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Боевые стрельбы артиллерии, "Солнцепеков" и танков в Челябинской области

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Огневую мощь танков, РСЗО "Град", ствольной артиллерии и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" продемонстрировали военнослужащие Центрального военного округа для участников сбора с командным составом.

Поддержку с воздуха оказали экипажи бомбардировщиков Су-34, вертолетов Ми-8 и Ми-24. Боевые стрельбы прошли на полигоне в Челябинской области.

В сборе приняли участие около 300 командиров соединений, воинских частей и начальников служб военного округа, сотрудники федеральных органов исполнительной власти региона и представители вооруженных сил Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.


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