Боевые стрельбы артиллерии, "Солнцепеков" и танков в Челябинской области

Огневую мощь танков, РСЗО "Град", ствольной артиллерии и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" продемонстрировали военнослужащие Центрального военного округа для участников сбора с командным составом.

Поддержку с воздуха оказали экипажи бомбардировщиков Су-34, вертолетов Ми-8 и Ми-24. Боевые стрельбы прошли на полигоне в Челябинской области.

В сборе приняли участие около 300 командиров соединений, воинских частей и начальников служб военного округа, сотрудники федеральных органов исполнительной власти региона и представители вооруженных сил Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.