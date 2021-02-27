Боевые стрельбы артиллерии, "Солнцепеков" и танков в Челябинской области

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/1b/1031916854.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210227/1031916882/Boevye-strelby-artillerii-Solntsepekov-i-tankov-v-Chelyabinskoy-oblasti.html
Огневую мощь танков, РСЗО "Град", ствольной артиллерии и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" продемонстрировали военнослужащие Центрального военного округа для участников сбора с командным составом.
Поддержку с воздуха оказали экипажи бомбардировщиков Су-34, вертолетов Ми-8 и Ми-24. Боевые стрельбы прошли на полигоне в Челябинской области.
В сборе приняли участие около 300 командиров соединений, воинских частей и начальников служб военного округа, сотрудники федеральных органов исполнительной власти региона и представители вооруженных сил Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.